Merkezi Kayıt Kuruluş’unun (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı duyuruya göre Suzan Sabancı Dinçer'in Teknosa payları ile ilgili olarak 3.50 TL fiyatlandırma ile 870.263 adet hissesini sattığı ve şirketteki payının sıfırlandığı bildirildi.

2016 yılında 70 mağazasını kapatmış olan Teknosa, açıkladığı yıl sonu bilançosunda 160,6 Milyon TL gibi oldukça yüksek bir rakamda zarar açıklamıştı. Zararın ardından BIST tüm hisseler arasında yüzde 9’u geçen değer kaybı yaşayan Teknosa, bu noktada hisseleri en çok düşüş kaydeden şirket olmuştu.

2016’yı 10,2 Milyon TL kâr etmesine rağmen yılı 160,6 Milyon Lira zararla kapatan Teknosa’nın aynı zamanda bir önceki seneki, yani 2015 zararı ise 96,6 Milyon TL olarak dikkat çekiyor.

15 Şubat'ta da KAP’ta yer alan açıklamaya göre Teknosa hisselerinde dün yapılan satışın 9,1 Milyon TL’lik büyük bir kısmının Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı’ya ait olduğu belirtiliyor. Açıklamalara göre Serra Sabancı 4TL ile 4.30 TL fiyat aralığından 893.606 adet Teknosa’da bulunan hissesini sattı. Yapılan bu satış ile Sera Sabancı’nın Teknosa’daki payı yüzde 2,27’ye gerilerken, toplamda 3.647.512 TL değerinde bir satış gerçekleştirilmiş oldu.

Suzan Sabancı Dinçer ise 4TL ile 4.36 TL fiyat aralığından 1.318.274 adet Teknosa hissesi sattı. Suzan Sabancı Dinçer’in Teknosa’daki payı yüzde 1,27’ye gerilerken satış tutarı ise toplamda 5.460.515 TL oldu.