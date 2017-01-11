Swarm’da Deli Gibi Artan Spam Arkadaşlık İsteklerinden Nasıl Kurtulurum?

Son dönemde Swarm’da 7’den 77’ye herkese gelmeye başlayan ve son günlerde artan spam arkadaşlık istekleri konusunda neler yapmanız gerektiğini açıklıyoruz.

İlk olarak Forsquare adıyla sosyal ağ mecrasına dahil olan check-in yani yer bildirimi uygulaması olan Swarm’da son günlerde garip şeyler oluyor. Sürekli spam arkadaşlık bildirimlerinin geldiği Swarm’da bir günde en az 5-10 arkaaşlık isteği gelmekte. Peki bunun sebebi ne? Gelin hep beraber bakalım;

Spam Arkadaşlık İsteklerini Kabul Etmeyin!

Swarm’da size gelecek olan ve tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Evet, özellikle günümüzde bir mekanda sizi beğenen kişi Swarm üzerinden stalklayarak size ulaşabilir, ancak spam kişilerin olup olmadığını da bence rahat anlayabilirsiniz.

Spam, yani bot olan arkadaşlık isteklerinde genellikle isim tamamen küçük harfle yazılıyor. Yani normal kişiler örneğin Aydoğan Aykanat şeklinde isim seyisim yazmışken, aydogan aykanat şeklinde, Türkçe karakterlerin de olmadığı arkadaşlık istekleri spam olabiliyor.

Gizlilik Ayarlarınızı Değiştirin

Swarm’ın profil bölümünde bulunan çarka tıklayarak ayarlar bölümüne geçip gizlilik ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bizim tavsiyemize göre ilk iki kutu olan telefon ve e-posta bilgileri görüntülemeyi kapatabilirsiniz.

Ayrıca check-in bölümündeki kutularda da dilerseniz sonuncusu yerine hepsinin tikini kaldırarak daha güvenli bir Swarm hesabına sahip olabilirsiniz. (Bu yöntem aynı zamanda stalkerlara da elveda deme yönetimidir)

Mesaj Ayarlarını Düzenleyin

Yine gizlilik ayarlarında bulunan Mesajlar bölümünde “Sadece arkadaşlar” olarak mesaj gönderimini ayarlarsanız sizde ekli olmayan kişiler spam mesajları gönderemeyecektir.

Peki, Güvenliğimizi Ayarladık. Bu Arkadaşlık İstekleri Neden Geliyor?

Bu son dönemde artan arkadaşlık istekleri sadece e-postalarda dönem dönem görünen, Facebook, Twitter gibi mecralarda da karşımıza çıkan spam çalışmasından ibaret. Rastgele herkesi ekleyen botlar, arkadaşlık isteğini kabul etmeniz durumunda

“Selam. facebookta birisi senin resimlerini kullanıyor bir bak istersen” diyerek spam bir link veriyor. Tabii sizin de buna kesinlikle tıklamamalı, söz konusu mesajı atan kişiyi engellemeniz gerekmekte.

Sonuç olarak Swarm’da daha güvenli check-in yaparak, tanımadığınız kişilerin ekleme taleplerini kabul etmeyerek ve spam mesaj gönderenleri de engelleyerek bu saçmalıktan kurtulabilirsiniz. Umarız bu önerilerimiz işinize yarayacaktır :)