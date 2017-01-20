Swarm'da Son Bir Kaç Aydır 'Değişik Değişik' Kadınlardan Gelen Arkadaşlık Talepleri de Neyin Nesi?

Swarm'ı kullanan erkek kullanıcılar, son birkaç aydır 'sahte hesap' olduğu her halinden belli olan bazı hesaplardan ekleme talepleri almaya başladılar.

Aslında bu olay başımıza ilk kez bundan 3-4 ay önce geldi. Ofiste Onur, Aydoğan ve ben otururken birden Swarm'dan tanımadığım bir kadından ekleme talebi geldi. İlk önce 'oğluum bir hatun arkadaşlık talebi gönderdi, bak bak' diye ortamda ufak çaplı bir heyecan yaratayım derken Onur araya girdi, 'Abi, aynı kadın bana da talep gönderdi' dedi. Aydoğan da 'abi kusura bakma ama bana da gönderdi' deyince bir kişi tarafından işletildiğimizi düşündük fakat durum daha sonra bambaşka bir hal almaya başladı. Hemen hemen hepsi aynı lokasyondan olmak kaydıyla (istisnasız hepsinde İstanbul, 34 yazıyordu) sürekli olarak farklı kişilerden ekleme talepleri almaya başladık. Tabii hepsinin de profil fotoğrafları birbirinden güzel -muhtemelen kabul edilme ihtimalini yükseltmek için sahte fotoğraflar kullanıyorlar-.

Bir tanesini kabul edip 'acaba ne olacak' diye beklemeye koyulduktan birkaç saat sonra da beklediğimiz mesaj geldi. 'Facebook'ta sahte profilinin olduğunu gördük, inanmıyorsan şu siteye tıkla' şeklinde gelen mesaja ne olur ne olmaz diye tıklamadık, zira sonunda ne olacağını kestirmek zor. Muhtemelen ya spamdı, ya da virüslü bir bağlantıya yönlendirecekti. Dolayısıyla merak da etmedik ve güzel ablamızı arkadaş listemizden çıkardık.

Yukarıda gördüğünüz ekleme taleplerinin daha sonra çevremizdeki arkadaşlara ve bazı takipçilerimize de geldiğini öğrendikten sonra mizahi bir dille size aktarmak istedim. Eğer sizin de başınıza böyle bir durum geldiyse ya da bundan sonra gelecek olursa dikkat edin, boş bulunup mesajdaki bağlantıya tıklayarak başınıza iş açmayın.