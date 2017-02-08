Swarm üzerinde bir anda artan ve spam mesajlarıyla dikkat çeken fake profillerden kurtulmak için güvenlik güncellemesi getirdi.

Sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi Swarm’da artan ve tamamen kız isimlerinden oluşan sahte profiller ve bu profillerden gelen spam mesajlarıyla sorunlu bir yer olmaya başladı. Ancak sonunda Swarm düğmeye basarak gerekli güvenlik güncellemesi ile bu işi çözmeyi başardı.

Yukarıda detaylarıyla bahsettiğimiz spam mesaj yağmuruna çözüm üreten Swarm, böylece gizlilik ayarlarına bir yenilik getirdi. Daha önce mesajları kimlerin atabileceğini seçebildiğiniz uygulamaya şimdi de sizi kimlerin ekleyebileceği noktasında da ekleme yapılmış. Böylece sizi sadece arkadaşlarınızın arkadaşları ekleyebilecek şekilde bir ayarlama yaparak fake hesaplardan temelli kurtulabilirsiniz.

Eğer siz de bu güncellemeyi almak istiyorsanız Google Play Store ya da App Store üzerinden güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.