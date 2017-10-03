Android kullanıcılarının fazlasıyla beğendiği uygulamalardan SwiftKey, mobil işletim sisteminin son sürümü için yeni klavye temaları ve emojiler yayınladı.

Android’in en çok kullanılan üçüncü parti klavye uygulamalarından olan SwiftKey, Android Oreo kullanıcıları için yeniden tasarlanmış üç yeni varsayılan klavye temasını duyurdu.

Açık, koyu ve yüksek kontrast ismini taşıyan üç yeni klavyaye ek olarak şirket yeni emojiler eklediğini de duyurdu. Peri, vampir, yoga ustası ve bebeğini emziren anne gibi pek emojinin bulunduğu yeni emoji listesine buraya tıklayarak bakabilirsiniz.

Android Oreo kullanıyor ve SwiftKey’in yeni klavye ve emojilerini kullanmak istiyorsanız buraya tıklayarak uygulamaya ulaşabilirsiniz.