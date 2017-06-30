Swiftkey'e GIF Güncellemesi Geliyor!

Yakın zamanda Microsoft'un satın aldığı SwiftKey klavye uygulaması artık GIF formatlı resimleri destekliyor. Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

SwiftKey popüler klavyesi için Google Play Store’a yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme GIF formatını destekliyor. Bu sevilen özellik, Google’ın kendi klavyesi olan Gboard’un bir özelliği ve nihayet artık SwiftKey’de de var, her ne kadar tam olarak aynısı olmasa da. Gboard kullanıcıları GIF aramaları yapabilirlerken, SwifKey kullanıcıları sadece belirli kategoriler için GIF’leri görüntüleyebiliyorlar. Ki bunların geneli de bir şeye verilen tepkilerden ibaret. Fakat yine de bu özelliği SwiftKey’de görebilmek hoş. Bu özellik son günlerde hemen hemen her klavyede temel olarak görülecek yeni bir özellik gibi duruyor. GIF desteğini ilk sağlayan Fleksy idi ve sonra da Gboard’a geldi. Şimdi de sıra SwiftKey’de.

SwiftKey değişiklikler günlüğünde GIF’lerin şimdilik sadece kategori bazlı olduklarını belirterek gelecekte bu durumun değişebileceğine ve GIF’ler için arama kutusu ekleyerek diğer GIF’lerin bulunmasını kolaylaştırıp, nerede olurlarsa olsunlar eklenmelerinin sağlanabileceğine işaret etmiş oluyor. Bu açıdan bakıldığında atılan bu adım SwiftKey ve GIF desteği için doğru yönde atılmış bir adım olma özelliği gösteriyor. Şu an itibariyle tam anlamıyla pişmemiş olsa da en azından kullanılabilir olan özellik, bir çok insanı mutlu edecektir. Bunun yanında yeni güncellemeyle birlikte bir dizi hata düzeltilmiş ve performans iyileştirmeleri sağlanmış. Klavyenin halihazırda olduğundan daha iyi hale getirilmesi için yapılan, kesinlikle önemli bir çalışma.

SwiftKey haddizatında her Android telefon ve tablete üretim esnasında yüklenen Gboard’un haricinde, piyasadaki en beğenilen klavye uygulaması. SwiftKey yakın zamanda Microsoft tarafından satın alındı. Bazıları klavyenin bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünmüşlerdi ama, öyle olmadı. Ekip uygulama için güncellemeleri hızlı şekilde yayınlamaya devam etti ve aynı zamanda GIF desteği gibi bugünden itibaren kullanılmaya başlanan yeni özellikleri de getiriyor klavyeye. SwiftKey daha önce ücretli bir uygulamaydı ama şimdi ücretsiz. SwiftKey için o kadar çok tema var ki, Android telefonunuz ya da tabletinize uygun olarak klavyeye özgün bir görünüm kazandırabilirsiniz. Yeni güncellemeyi Google Play Store’dan indirebilirsiniz.