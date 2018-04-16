SwiftKey'e 'Öngörücü Emoji' Özelliği Geliyor

2016 yılında çıkan ve renkli küçük karakterler ile mesajımızı canlandırmamıza olanak tanıyan SwiftKey, şimdi yazınız ile alakalı olan emojileri tek bir satıra topluyor.

SwiftKey 2016 yılında, renkli küçük karakterleri mesajlarınıza ve durum güncellemelerinize eklemeyi daha hızlı hale getirmek için akıllı emoji özellikli yeni bir klavye olan Swiftmoji'yi piyasaya sunmuştu. SwiftKey, şimdilerde klavyesinde yaptığı yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılarına temel olarak otomatik düzeltme özelliği ile benzer olan bir kullanım sunuyor.

Gelen güncelleme ile birlikte yazdığınız mesaja uygun olan emojiler, klavyenin üzerinde beliren bir çubuğun içinde sıralanacak. Yöntem sayesinde gereksiz emojilerin kapatılması ise güncellemenin faydası olarak gösteriliyor.

Öngörücü emoji özelliği olarak da adlandırabileceğimiz Swiftmoji özelliği, daha önce de yaygın olarak kullanılan SwiftKey uygulamasında mevcuttu. Kullanıcılar bu nedenden dolayı artık Swiftmoji’yi kullanmaya gerek görmediklerinin de altını çiziyorlar. Peki siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Sizce tek bir çubuk üzerinde bulunan kısıtlı emoji yerine, geniş bir seçenek halinde sunulmalı mıydı?