Switch'i Kartonları Oyuncaklara Dönüştüren Nintendo Labo

Nintendo, Switch sahipleri için sıradan kartonları birer oyun konsoluna çeviren Nintendo Labo'yu duyurdu. Nintendo Labo ile ister bir robot inşa edin isterseniz de kartondan bir piyano.

Nintendo, oyuncuların kartonlardan yarattığı robotlar, oltalar, piyanolar ve daha pek çok farklı ürün ile bambaşka bir Switch deneyimi yaşayacakları yeni Nintendo Labo’yu duyurdu. Nintendo Labo, Google Cardboard benzeri kartondan yapılara Nintendo Switch’i yerleştirerek yeni bir oyun deneyimi sunuyor.

Nintendo Labo, standart video oyunlardan sıkılanlar için tamamen farklı bir eğlence sunuyor. Kartondan oluşturduğunu piyanonuz ile muhteşem eserler oluşturabilir, yine kartondan oluşturduğunuz robotunuzu hiçbir kablo kullanmadan Switch ile kontrol edebilirsiniz. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için tanıtım videosunu izlemeyi unutmayın.

Nintendo Switch kullanıcıları için iki farklı Nintendo Labo seçeneği bulunuyor. Çeşitlilik seçeneğinde iki Toy-Con RC, bir Toy-Con olta, bir Toy-Con evi, bir Toy-Con motosikleti ve bir Toy-Con piyano bulunuyor. Robot seçeneğinde ise bir sırt çantası, maske ve ayak sensörü olan bir set alırsınız. İlk set daha fazla çeşit içeriyor gibi görünse de robot kitini de hafife almamak gerek.

Nintendo’nun açıklamasına göre Nintendo Labo, 20 Nisan’da piyasaya sürülecek. Çeşitlilik kiti 70 dolar (260 TL) fiyat etiketine sahipken robot kiti 80 dolar (300 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Kartondan bir aksesuar için biraz pahalı gibi görünebilir fakat Nintendo Labo bir karton oyuncaktan fazlasını vaat ediyor.