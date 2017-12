Switch'in Satışları 10 Milyonu Geçti!

Nintendo Switch çıkışından bu yana sadece 9 ay geçmesine rağmen satışları geçtiğimiz gün itibariyle 10 milyon birimi geçti!

Nintendo Switch her ne kadar ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasa da, dünya pazarında oldukça başarılı bir konsol olarak kabul görüyor. Bu durumu da geçenlerde Nintendo 3 Mart 2017'deki resmi piyasaya sürülüşünden bu yana olan satışlarını açıklayarak destekledi diyebiliriz. Switch, çıkışı 3 Mart'dan 10 Aralık'a kadar geçen 9 aylık sürede tam olarak 10 milyon birim sattı.

Küçük bir oran yaparsak geçtiğimiz günlerde neredeyse 4 yaşını dolduran Playstation 4'ün 70 milyonluk satışını bir eşik kabul edebiliriz. Nintende 7'de 1'i satışı 9 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmeyi başardı. Bunun da sırrının aslında Switch, her ne kadar güçlü grafiklere sahip bir konsol deneyimi sunmasa da, orta seviyeli bir konsolu insanların cebine koyarak yaptı diyebiliriz.

Her geçen gün artan oyun sayısı, büyük oyun yapımcılarının her geçen gün konsola daha fazla oyun yapmak istediklerini açıklamaları, bu başarının tuzu biberi de oldu diyebiliriz. Keşke cihaz bir an önce ülkemizde de resmi olarak satışa sunulsa ve ders arasında, arkadaşlarımızla kafeye gittiğimizde Fifa 18 atma keyfini yaşayabilsek. Siz ne düşünüyorsunuz? Switch'i beğeniyor musunuz?