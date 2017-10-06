Syfy Kanalından Ne Olduğu Belirsiz Dizi: Happy!

Syfy kanalının yakında çıkacak yeni dizisi Happy! için ilk fragman geldi. Fragmandan anladığımız kadarıyla absürt komedinin ağırlıkta olduğu bir aksiyon dizisi bizleri bekliyor.

Syfy kanalının yeni dizisi “Happy!”den ilk fragman geldi. İlk başta tipik bir dizi gibi görünmesine rağmen olayın içine mavi ve uçan bir at giriyor. Olayın ardından rezil olmuş bir polis ve ismi Happy olan atla birlikte maceradan maceraya atlayacağız.

Grant Morrison ve Darick Robertson tarafından hazırlanan Happy! ilk kez 2012’de çiz roman olarak yayınlanmıştı. Çizgi romanın kısa sürede herkes tarafından sevilmesinin ardından bunu bir diziye çevirmek isteyen Syfy kanalı, Christopher Meloni ve atın seslendirmeni olarak ünlü komedyen Patton Oswalt ile anlaştı.

Fragmandan gördüklerimize bakacak olursak hayatı biraz ölmek için yaşayan polis karakterimiz, elektrik şokuyla geri döndürüldükten sonra Happy isimli karakteri görmeye başlar. Happy ile birlikte küçük kızı kurtarmaya çalışacak karakterimizin ne gibi maceraları olacağını şimdiden merak etmeye başladık.

Aksiyon ve komedinin karışımı olacak Happy!, 6 Aralık’ta izleyicilerin karşısına çıkacak.