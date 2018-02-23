Symantec, NRA ile Olan Ortaklığını Sona Erdirdi

Ülkenin en büyük güvenlik yazılım şirketlerinden biri olan Symantec, National Rifle Association (Ulusal Tüfek Derneği) ile olan ortaklığını sona erdirdi.

Şirket, geçen hafta Parkland, Florida’da 14 öğrenci ve 3 personelin öldürüldüğü okul çekimlerinden kaynaklanan gerilmeyi takiben, National Rifle Association ile olan bağlarını koparmanın en doğrusu olduğu fikrine vardı (Symantec Corporation tarafından geliştirilen ve dağıtılan Norton anti-malware yazılımı, NRA üyelerine çeşitli abonelik ücretlerinde indirimler önermişti. Üyeler standart bir üyelik için 37 dolar, lüks üyelik için 52 dolar ve premium üyelik için 62 dolar ödeyerek abone olabilirlerdi).

Bilmeyenler için açıklamamız gerekirse National Rifle Assoiation yani "Ulusal Tüfek Birliği", ABD'de bireysel silahlanmayı destekleyen bir kuruluş. Aynı şekilde tepkili olan First National Bank (İlk Ulusal Banka) ve Enterprise Holdings (Enterprise, Alamo ve National'i işleten ve araç kiralama şirketi olan Enterprise Holdings, üyelerine indirim sağlamak için NRA ile ortaklık yapıyordu. Bununla birlikte, 26 Mart'ta ortaklığın sona ereceğini açıklandı.) şirketleri de silah destek grubu ile ilişkilerini kesme kararı almış durumda.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şu dönemde, ilişki kesme kararları bununla da sınırlı kalmıyor. Geçen yıl Symantes tarafından satın alınan kimlik hırsızlığı koruma şirketi LifeLock, benzer bir kararla artık National Rifle Association üyelerine artık indirim sunmayacağını belirtti.(Kimlik hırsızlığı önleme şirketinin iş kolu LifeLock Business Solutions'a erişim için NRA üyelerine bir fayda sağlıyordu)

17 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ABD'de silah edinme yasası ile ilgili büyük tartışmalar oluşmuş durumda. Politik açıdan bakıldığında silah mülkiyeti sorunu yıllardır çözülemiyor. Dolayısıyla ülkedeki cinayetlerin yarısından fazlası da silahla işleniyor. Umuyoruz ki ABD'nin silah sorununu kısa sürede çözmesiyle birlikte ölümler ve tartışmalar son bulur.