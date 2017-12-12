‘Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü’ Sonunda Üretildi!

Geçtiğimiz yıl, yeni çıkacak iPhone’lar üzerinde ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunacağı belirtilmiş fakat hayaller başka bahara ertelenmişti. Dünyanın önde gelen biyometri teknolojileri üreticisi Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu.

Çerçeveler daha da küçülecek ve artık akıllı telefonların üzerindeki tuşların hepsi gitmeye başayalacak. Çünkü Synaptics, telefonların güvenlik önlemlerini geliştirecek büyük bir gelişmeye imza attı.

Clear ID FS9500 adıyla tanıtılan parmak izi sensörü, dokunmatik cihazların ekranlarına entegre edilebiliyor. Ayrıca çerçevesiz ekranlı telefonlar için tasarlanmış olması, önümüzdeki yıllarda göreceğimiz amiral gemiler hakkında fikir veriyor.

Clear ID FS9500 sensörü, klasik parmak izi sensörleri ile aynı mantığa sahip kimlik doğrulama sistemi sunuyor. Islak, kuru, soğuk ya da farklı şartlar altında parmak izleri tanınabiliyor. Diğer yandan kullanıcılar bu sensörü diledikleri zaman devreden çıkartabiliyorlar. Mevcut parmak izi okuyucusu sistemlerinde, sensörü devreden çıkartma seçenekleri olsa da cihaz gövdesindeki donanım göze batıyordu.

Synaptics, 5 Büyük Şirketle Anlaşma Sağladı Bile:

Üstelik bu şirketlerin hepsi küresel akıllı telefon piyasasının ilk 5 şirketi. Ancak şirketin açıklamalarında özellikle Samsung’un amiral gemileri olan Galaxy S8 S8 Plus ve Note üzerinde duruluyor. Bu cihazların ekran yapılarının gömülü bir sensöre izin verdiklerinin altı çiziliyor. Bu nedenle akıllar, doğrudan Galaxy S9 modellerine kayıyor.

Her ne olursa olsun Synaptics’in bu başarısını 2018 yılında çıkacak akıllı telefonlar üzerinde deneyimleyeceğiz.

Apple güvenlik önlemi için kullandığı parmak izi teknolojisi Touch ID’yi, iPhone X ile Face ID değişimi gerçekleştirdi. Diğer yandan Samsung’un yüz tanıma özelliği başarılı olamadı ve firma ekrana gömülü sensörle durumu kurtarabilir.

Akıllı telefonların her geçen gün daha da kişiye özel bir yapıya sahip olmaları, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi için ana neden. Bakalım Synaptics’in bu donanımı ekranlar üzerinde başarılı sonuçlar verecek mi? Birçok sorunun cevabı, ilgili cihazlar piyasaya çıktıktan ve kullanıcı deneyimleri açıklandıktan sonra şeffaflaşacaktır.