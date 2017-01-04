Synaptics'in Biyometrik Yöntemlerle Ekstra Güvenlik Sağladığı Yeni Teknolojisi

Synaptics’in güvenlik teknolojisi, parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma tekniğinin güçlerini birleştiriyor.

Parmak izi tarayıcıları ve yüz tanıma teknikleri, telefonunuza ekstra güvenlik sağlaması açısından oldukça faydalı. Bu güvenlik özellikleri genel anlamda kullanışlı olsalar da, bu iki yöntem arasında kolayca geçiş yapmak pek mümkün değil. Bununla birlikte bu güvenlik katmanları tek başlarına o kadar da güçlü bir güvenlik sağlayamıyorlar.

Synaptics firmasının ise bununla ilgili bir çözümü var. Synaptics’in geliştirdiği “biyometrik füzyon motoru”, herhangi bir mobil cihaza ya da bilgisayara girmeden önce, parmak izi ve yüz taramasının sonuçlarını birleştirerek ortaya çıkan sonuca göre kullanıcıya erişim izni verip vermeyeceğine karar veriyor. Ayrıca kullanıcılar, ekstra güvenlik katmanı olarak istedikleri zaman parmak izi tarayıcısını, istedikleri zaman yüz tanıma özelliğini kullanabiliyorlar. Örneğin kullanıcılar banka hesaplarına erişmek istediklerinde ise, biyometrik füzyon motoru hem parmak izini hem de yüz tanımayı doğrulama için isteyebiliyor.

Synaptics’in bu teknolojisinin son kullanıcı ürünlerinde ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak kim bilir; belki bu sene içinde çıkacak olan bazı akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda bu teknolojiyi görebiliriz.