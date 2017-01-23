Son birkaç gündür internet dünyasında hızla büyüyen ve Samsung telefonlarda gözlemlenen “System UI Durduruldu” hatası ve çözümünü anlatıyoruz.

Samsung, son günlerde Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge telefonlarına Android 7.0 Nougat güncellemesini verirken aynı zamanda Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarını da satışa çıkarmıştı. Ancak firmanın yıllar önce piyasaya sürdüğü birçok modelinde “System UI Durduruldu” şeklinde yazan hata çoğalmaya başladı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Note 3, Galaxy Note 2 ile Galaxy S3 ve Galaxy S3 mini, Galaxy S4 ve Galaxy S5 cihazlarında gözlemlenen bu hatanın öncelikle virüs ile alakalı olmadığından bahsetmiş olalım. Bu noktada içiniz rahat olabilir. Peki bu sorundan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte cevabı;

Samsung Telefonlardaki “System UI Durduruldu” Hatası Çözümü

1- Google Uygulamasındaki Güncellemeleri Kaldırmak

Bu hataya sebep olan nedenlerden biri olarak gösterilen Google uygulamasından kaynaklı sorun olabileceği için Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Google Uygulaması > Hafıza > Önbelleği Temizle seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Play Store üzerinden Google şeklinde arama yaparak çıkan Google isimli uygulamada “Son Güncellemeyi Kaldır” diyerek de sorundan kurtulabilirsiniz. Ancak bu durumda uygulamanın otomatik güncellemesini de kapatmanız gerek.

2- Önbellek Temizleme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Sistem Arayüzü adımlarını geçerek Hafıza bölümündeki Önbelleği Temizle seçeneği ile de bu sorundan kurtulabileceksiniz.

3- CM Security

Dilerseniz Google Play Store üzerinden Cheetah Mobile tarafından eklenmiş CM Security uygulamasını cihazınıza yükleyerek tarama yaparak hataları çözmesini sağlayabilirsiniz. Cheetah Mobile’ın Samsung ile anlaşmalı olduğunu ve Clean Master isimli uygulamasıyla ünlendiklerini, yani güvenilir olduğundan da bahsetmiş olalım.

Sonuç olarak bu üç adımdan birinde ve yapılan yorumlara göre özellikle CM Security sayesinde “System UI Durduruldu” hatasından kurtulabilirsiniz.