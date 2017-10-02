Dünyanın hemen her bölgesinde giderek yaygınlaşan dijital para, T.C. Merkez Bankası’nın da gündeminde. BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine’nin ortak çalışma grubuyla dijital paranın tam olarak ne olduğu araştırılacak.

Bitcoin, Ethereum derken dijital para, artık hayatımızın direkt olarak içinde olmaya başlayan bir platform haline geldi. Türkiye’nin de ilgisini çeken bu alanla ilgili T.C. Merkez Bankası, bir çalışma grubu oluşturdu. Konuyla ilgili olarak erkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay şu ifadeyi kullandı: "Bugün blokchain sistemini tartışır olduk. Bu teknolojilerle çok kısa sürede hem bankalar hem merkez bankaları çalışır olacak. Bu yapılara bankaların da kayıtsız kalması mümkün değil."

Sistemin her yönüyle öğrenilip değerlendirilmesi ve de zamanı gelince mutlaka millileştirilmesi gerektiğini belirten Okay, EFT sisteminden örnek vererek şunları söyledi: "1992 yılında ele alınan EFT sistemi kullandığı altyapı ve yapısı gereği Avrupa'da örnek gösterildi. 2012 yılında da tamamen kendi iç kaynaklarımızla geliştirildi. Bugün sistem oldukça güvenli ve işlemleri saniyelerle yapılır hale gelen milli bir sistem haline geldi. Tüm dünyanın üzerinde konuşmaya başladığı blokchain sistemini de en ince ayrıntısına kadar tanımalı ve hayatımıza girdiğinde onu milli ve güvenli şekilde kullanmalıyız."

Bu teknolojiden kaçınılmayacağını, dünyanın çeşitli ülkelerinde halen üzerinde çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Okay, konunun üst seviyede bir milli yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu teknolojiyi doğrudan yasaklamaya gitmek olmaz, fakat tamamen serbest de bırakılmaması gerekiyor. Biz de Merkez Bankası ve ilgili kurumlarla sayısal teknolojiler ve sanal paralarla ilgili bir çalışma başlattık. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ile neler yapılabilir diye masaya oturuyoruz. Belli periyotlarla toplanıp konuyu tartışıyoruz.

Tüm kurumlar kendi görev ve sorumlulukları içerisinde ama birbirleriyle örtüştüğü etkileştiği alanlarda ortak kararlar alabilmeli birlikte hareket etmeli. Biz de kurum olarak kendi sorumluluk alanlarımız içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İleride Maliye'nin de bu çalışmalara dahil olması beklenebilir."