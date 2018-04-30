T-Mobile ve Sprint'ten Devasa 5G Anlaşması!

ABD'nin 3. ve 4. büyük GSM operatörleri olan T-Mobile ile Sprint, 5G teknolojisi hizmete girmeye yaklaşmışken daha güçlü bir altyapı için birleşmeye gidiyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda olası bir birleşmenin iki kez kapısından dönen ABD’li GSM operatörleri T-Mobile ve Sprint, nihayet resmen birleşiyor. Yapılan açıklamalara göre birleşmenin ana amacı iki operatörün tek başlarına kuramayacakları kadar geniş ve derin bir 5G ağını çok daha hızlı bir şekilde oluşturmak.

Şu anda Birleşik Devletler’de 4 farklı operatör bulunuyor. Ülkenin en büyük operatörü olan Verizon, 116.2 milyon kullanıcıya sahip. İkinci AT&T’nin ise 89.3 milyon kullanıcısı bulunuyor. Yükselmek isteyen Sprint 54.6 milyon kullanıcıya sahipken, son beş yılda abone sayısını ikiye katlamış olan T-Mobile hala 39 milyon kullanıcıya sahip.

Rakipleri ile daha adil bir rekabet içine girmek isteyen T-Mobile ve Sprint’in daha önceki birleşme talebi, düzenleyici kurumun ABD piyasasının dört farklı GSM operatörünü kaldıracak büyüklükte olduğunu söylemesiyle askıya alınmıştı. Dolayısı ile şirketlerin birleşmek için yetkilileri ikna etmesi gerekecek.

ABD’de pek çok şirketin birleşmesi, rekabeti öldürdüğü gerekçesi ile iptal ediliyor. T-Mobile ve Sprint ise yakında hizmete girecek 5G için rakipleri ile ancak birleştikleri takdirde rekabet edebileceklerini savunuyorlar. Düzenleyicilerin birleşmeye onay vermesi halinde ise şirketlerin en geç 2019’un ilk yarısında anlaşmayı tamamlaması gerekecek.

Sprint'in mevcut piyasa değeri 59 milyar dolar seviyesinde. Birleşmenin ardından T-Mobile adı ile hizmet vermeye devam edecek olan şirketin değerinin ise 146 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Birleşmenin ardından mevcut T-Mobile CEO’su John Legere, yeni şirketin CEO’su olmaya devam edecek.