Dünya dışı canlıların varlığına dair bir işaret olarak görülen ve son dönemde sıkça gündeme gelen 'Tabby's Star' yeni bir kararma yaşadı.

Gök cisimlerinde pek rastlanmayan bir biçimde, sürekli ancak düzensiz bir kararma yaşayan yıldız, uzun süredir bilim insanları tarafından gözlemleniyor ve bu olayın arkasında ne gibi bir durum olabileceği üzerinde araştırmalar yapılıyor. Tabii ki, sırrına erişemediğimiz her uzaysal olayda olduğu gibi, Tabby Yıldızı'nın sergilediği bu durum karşısında da, dünya dışı akıllı medeniyetlerin varlığına dair birçok fikir yürütüldü.

Yıldızı keşfeden ve uzun süredir üzerindeki gözlemlere devam eden Louisiana Devlet Üniversitesi'nden astrofizikçi Tabetha Boyajian, yaşanan son değişikliğin, 2013 senesinden beri kaydedilen tüm değerlerden farklı olduğunu ve %5 ile %10 arasında bir ışık kaybının yaşandığını belirtti. 16 Mart'ta yıldızın önemli bir ışık kaybı yaşamaya başladığını, 22 Mart'ta düzenen giren durumun 26 Mart'ta tekrar terse döndüğünü ve yıldızın şimdiye kadar yaşadığı tüm değişikliklerden fazla oranda bir değişim yaşadığını söyleyen Boyajian ve ekibi, durumun sebebi üzerinde ise hala çalıştıklarını belirttiler.

Hakkında net bir bilgi bulunmasa da, bilim insanlarının sunduğu olası sebepler var. Aslında bu tür değişiklikler, yıldız ile Dünya arasından geçen gezegenler sebebi ile yaşanabilir ancak durumun kararsız ve düzensiz bir şekilde yaşanması bu seçeneği dışarda bırakıyor. Diğer bir seçenek ise, yıldızın yakınlarındaki bir gezegeni yutması ya da kuyruklı yıldızların etkisi olabileceği yönünde. Ancak son yapılan açıklama sebebin büyük oranla toz bulutları olduğunu öngörüyordu. Tabii ki, en çok konuşulan ancak gerçekliğine dair henüz hiç kanıt bulunmayan bir teori de, yıldızın dünya dışı akıllı yaratıklar tarafından kullanılan güneş panelleri ile donatılmış olması. Ancak yıllardır araştırmalar yapan bilim insanlarından hiç biri bu fikre katılmıyor.