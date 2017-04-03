Bilişim teknolojilerin olduğu hiçbir yerde hackerlardan tam anlamıyla kurtulmak, maalesef mümkün değil gibi gözüküyor.

Evlerimize gün geçtikçe daha çok akıllı cihaz ekliyoruz. Kapı zilimiz, kaloriferlerimiz, klimalarımız hackerların saldırı yapması için şart olan altyapıya sahipler. Artık savunmasız cihazların listesine akıllı TV'leri de eklememiz mümkün. Ancak bu sefer internet bağlantınızı kapatmak sizi kurtaramayabilir.

Güvenlik danışmanı Rafael Scheel, birkaç Samsung akıllı TV'ye deneme saldırısı düzenledi ve bu cihazlara ait kök erişim haklarını kazandı. Ars Technica'ya göre bu tür bir ihlal bilgisayar korsanlarının "ev ağındaki diğer cihazlara saldırmak veya kullanıcının kamera ve mikrofonu ile casusluk yapmak" gibi eylem gerçekleştirmesini kolaylaştırabilir.

Zira hiç olmadığı kadar sinsi bir yöntem izleniyor. Oneconsult firması için çalışan Scheel, zararlı komutları Dijital Video Yayıncılığı - Karasal (DVB-T) sinyaline yerleştirmek için ucuz bir verici kullandığını açıkladı. Bazı ülkelerdeki televizyonlar, DVB-T istasyonlarına göre ayarlanmış durumdaşar ve iletim standardı web tarayıcılarındaki bilinen güvenlik kusurlarını hedeflemek için kullanabilecek bir güvenlik açığı içeriyor. Kısacası akıllı televizyonlara hava sinyalleri vasıtasıyla saldırılıyor.

Bununla birlikte, TV'niz konusunda endişelenmenize şimdilik gerek olmayabilir. Engadget, yalnızca belirli ülkelerin DVB-T kullandığını ve bu ülkelerin daha azının bu sızmayı gerçekleştirmek için uygulanan melez yayına destek verdiğini savunuyor. Ancak hackerların yaratıcılığı pek de sınır tanımıyor.