Ömrü bir sezon ile sınırlı kalmış diziler denilince, herhalde akla ilk, rahatlıkla 'bir bilim kurgu şaheseri' olarak tanımlayabileceğimiz 'Firefly' dizisi gelir. 2002-2003 yılları arasında, yalnızca tek sezon gösterilmesine karşın bugün kült mertebesine erişmiştir.

Başlangıçta 7 sezon olarak tasarlanan dizi, ilk bölümlerde aldığı düşük reytingler neticesinde Fox televizyonu tarafından bitirilmiştir. Ayrıca Firefly, 9,0 IMDb puanına sahip nadir televizyon dizilerinden birisidir.

Flashforward

"Kaderi değiştirmek mümkün mü?" sorusuna cevap arayan dizidir. Dizide, 6 ay sonra ölmüş olacak insanlar; baygınlık geçirdikleri esnada geleceğe ilişkin hiçbir şey görmemişken, öbürleri 6 ay sonraki hallerini görmüşlerdir. Ve bu dizideki kurguya göre, kaderi değiştirmenin mümkün olduğunu şöyle anlarız: Gelecekteki hallerini görmüş (6 ay sonra sağ kalacak) kişilerden birkaçını öldürerek, o kişilerin kaderlerini değiştirmiş olurlar.

Forever

'Henry Morgan' karakterini seyretmek güzeldi. 'Görmüş geçirmiş' insan teması çok iyi işleniyordu. Popüler vampir dizilerinde şahit olduğumuz, 500 yaşında ama son 450 yıldır ergenlikten çıkamamış oyuncu bozuntularının sıkıcı kaprisleri yoktu.

Freaks and Geeks

Bizi bize en iyi anlatan dizilerden biriydi Freaks and Geeks. Son bölümde, Grateful Dead'in American Beauty albümü ile alakalı bir yorumu vardı hippi kızın: "Keşke bunu daha önce dinlememiş olsaydım da, ilk dinlediğim o anı yeniden yaşayabilseydim." Diziyle ilgili de aynı düşünceye sahibiz.

The Night Of

Muhteşem bir final bölümü ile, muhteşem bir vedaya imza atmış olan dizidir. O en son sahnenin akabinde, akla direkt olarak Salinui Chueok gelir. 2003 yapımı, o Kore harikası film. Ve de yüzünde kocaman bir gülümseme. Teşekkürler HBO.

The Lost Room

Sonu biraz açık bırakılmış olsa da, sadece 3 bölümde Lost'un 3 sezonda verdiği tada yakın bir tat bırakmış olan dizi. Doğu kültüründen gelen nesnelerin güce sahip olması gibi engin bir konu. Batı kültürünün bir parçası olan motel, anahtar gibi olgularla oldukça iyi bütünleştirilmiş. Yüksek dozda kurgu ve teori potansiyeli içermesi sebebiyle, bilim kurgu ve gizem meraklısı bir insanın izleyip de pişman olması pek olası değil.

The Sinner

Hafta sonu, yağmurlu bir günde, battaniyenizi üzerinize çekip, adeta hayat size güzelmişçesine koltukta yayıla yayıla, kahve yudumlayarak bir günde seyredip bitirebileceğiniz bir dizidir. Jessica Biel'in güzelliğine de bakmalara doyamazsınız ayrıca.

Acayip Hikayeler

Galip Tekin'i hayranlıkla okuyarak büyüyen bir nesil için onun hikayelerini televizyondan seyretmek şaşırtıcı idi. (Olumlu anlamda tabii.) Hayranları, sırf onun sayfaları için mizah dergilerini biriktirirdi. Bu arada diziyi yayınlayan kanalı da cesaretinden ötürü takdir etmek lazım. Zira pek de genele hitap edebilecek bir tarzı yoktur Galip Tekin'in.

Big Little Lies

Müzikleri, kompleks karakterleri, harika görüntü yönetimi, kurgusu, cinayet gizemi, Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Shailene Woodley, Laura Dern ve Reese Witherspoon. Daha ne olsun?

11/22/63

Bize harika bir 'zamanda yolculuk' hikayesi sunan yapımdır. Zaten bir Stephen King hikayesi olması bile yeterliydi ama işin arkasında J. J. Abrams ve başrolde de James Franco'nun olması, deyim yerindeyse tuz ve biber oldu.