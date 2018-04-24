YouTuber Tom Scott, uzaya gönderilen bir ekmeğin tadının nasıl değişeceğini görmek için bir hava balonu ile 35 km yüksekliğe sarımsaklı ekmek gönderdi.

NASA ve farklı uzay ajansları bugüne kadar pek çok canlının ve nesnenin uzayda nasıl bir değişim gerçekleştirdiğini incelediler. Fakat bugüne kadar kimse sarımsaklı ekmeğin uzaya gittikten sonra nasıl bir tada sahip olacağını merak etmedi, Tom Scott’a kadar.

YouTuber Tom Scott, bir grup uzman ile birlikte bir düzenek hazırladı ve atmosferin kıyısına, yerden 35 kilometre yüksekliğe bir sarımsaklı ekmek gönderdi. Fakat Scott ekmeği oraya göndermekle kalmadı, bir de geri getirip tadına baktı.

Bir balıkgözü kamera, bir radyo GPS ve bir tepsili kutudan oluşturulan düzeneği balon yardımı ile uzaya fırlatan Scott, yaklaşık iki saat kadar gökyüzünde kalan ekmeği sonunda yere indirdi ve önce ‘uzaylı’ ekmeğin sonra normal ekmeğin tadına baktı.

Scott’un söylediğine göre gökyüzünde iki saat geçiren ekmeğin tadı, deri dondurucuda kalmış ekmekle neredeyse aynı. Ayrıca uzaya neden sarımsaklı ekmek gönderdiğini de açıklayan Scott, yalnızca tadını beğendiği için olduğunu söyledi.