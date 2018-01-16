Lüks aksesuar denince akla gelen ilk gelene markalardan biri TAG Heuer'dır. Fakat şirketin tanıttığı son akıllı saat çıtayı gerçekten arşa çıkarmış durumda.

Bir lüks saat ve gözlük üreticisi olan TAG Heuer, lüksü doruklarda yaşamak isteyenler için yeni bir akıllı saat tanıttı. Tag Heuer Connected Full Diamond adındaki bu akıllı saati lüks yapan ise 589 adet elmasla kaplanarak 197 bin dolar (750 bin TL) fiyat etiketine sahip olması.

Peki Tag Heuer Connected Full Diamond bir akıllı saat olarak kullanıcıya ek ne gibi bir özellik sunuyor? Tam olarak hiçbir şey. Cihaz her ne kadar dudak uçuklatan bir fiyata sahip olsa da temelde geçtiğimiz yıl tanıtılan 1600 dolarlık (yaklaşık 6000 TL) Tag Heuer Connected Modular 45 akıllı saatin elmasla kaplanmış halidir.

Peki bu akıllı saate 750 bin TL verdiğinizde ne elde ediyorsunuz? 18 ayar beyaz altından yapılmış bir gövde ve kordon ve toplamda 23.35 karat elmas. Bu elmasların 78 adeti saatin çerçevesinde, 16 adeti gövdesinde ve 495 adeti kordonunda bulunuyor. Tabii bu saati almak yerine 17 bin dolara 11 adet som altından yapılma Apple Watch Edition da alabilirsiniz.

Sonuçta bu cihaz bir akıllı saat; teknik özelliklerini de bilmek isteyebilirsiniz. Tag Heuer Connected Full Diamond’u bir elektronik cihaz olarak ele alırsak standart bir Android Wear 2.0 akıllı saat olduğunu söyleyebiliriz. 197 bin dolar verdikten sonra elde ettiğiniz şey AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ve iki yıl sonra hiçbir işe yaramayacak olan Intel Atom Z34XX işlemci.