İsviçreli akıllı saat üreticisi Tag Heuer ve Amerikalı bilişim devi güçlerini birleştirerek, yeni bir akıllı saat geliştirdi. Saat hem şıklığı, hem de dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Android Wear 2.0 modülü ile donatılmış Tag Heuer Connected Modular 45 piyasaya sürüldü. Lüks saatleri ile tanınan şirket, bu kez de alışkanlıklarından vazgeçmedi ve yüksek fiyat politikasına devam etti. Akıllı saatin fiyatı 1600 dolar.

Söz konusu proje Intel ve Tag Heuer ortaklığı ile gerçekleştirildi. Intel yöneticisi Jerry Bautista, “bunun pahalı bir saat gövdesiyle buluşan bir Android Wear modülünden çok daha fazlası olduğu” konusunda iddialı. Bautista'ya göre "Saat, üstün mekanik bir mimari ve gelişmiş teknolojisinin bir melezi."

Cihazın "modüler" olması, satın alım öncesi saatin bir bölümünü kişiselleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Sadece farklı renklerden değil; farklı modüllerden, tokalardan, klipslerden ve kayışlardan bahsediyoruz.

Tag Heurer Contected Modular tamamen metal bir tasarıma sahip. Buna ek olarak NFC'den vazgeçilmemiş yani Android Pay uygulaması da saatle uyumlu. 1.39 inçlik AMOLED ekran, Wi-Fi ve Bluetooth için gerekli tüm antenleri içeren bir çemberle çevrili.

Akıllı saat Intel'in Atom Z34XX işlemcisine sahip. Ekonomik işlemci sayesinde 30 saatte varan bir pil ömrü mevcut. Tag Heuer Connected Modular'da kalp atış sensörü ve LTE mimarisi olmasa da, GPS yongası mevcut. Akıllı saat 30 metre derinliğe kadar su geçirmez.

Google son derece zekice bir hamle yapıyor. Lüks markalardan, ekonomik markalara kadar Android Wear 2.0 modülünü çeşitlendiriyor. Intel ve Tag Heuer de, Google'ın ekmeğine yağ sürüyor.