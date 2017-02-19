TAG Heuer'in Yeni Akıllı Saati, Mart Ayında Çıkış Yapacak

Android Central’in yaptığı habere göre İsviçreli saat üreticisi TAG Heuer, yeni akıllı saatini daha önce açıkladığı gibi mayıs ayında değil, mart ayında piyasaya sürecek.

Birçok saat üreticisi gibi, İsviçreli lüks saat üreticisi TAG Heuer de akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Ünlü saat üreticisinin 2015 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı saati ise 1.500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan TAG Heuer Connected olmuştu.



TAG Heuer Connected

Yeni bir akıllı saat üzerinde çalışan şirket, geçtiğimiz ay yeni akıllı saatinin mayıs ayında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ama Android Central’e göre, o açıklamadan sonra bir şeyler değişti ve bu nedenle TAG Heuer’in yeni akıllı saati daha yakın bir tarihte çıkış yapacak. Android Central’in haberine göre, TAG Heuer Connected Modular adındaki akıllı saat 14 Mart’ta piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte akıllı saatin kayışı ve tokaşı değiştirilebilecek ve saatle birlikte birçok kayış ve toka da satışa sunulacak.