BluTV, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile Game Of Thrones'un çok yakında kendi platformunda yayınlanacağını duyurdu.

Dünya çapında yüz milyonlarca izleyiciye ulaşan, IMDB’de bir milyon oy alarak En Çok Oylanan Diziler Listesi’nde zirveye oturan Game of Thrones, çok yakında BluTV'ye geliyor. Yerli Netflix olarak tanımlanan BluTV, resmi web sitesinden yayınladığı açıklama ile izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un kendi platformunda yayınlanacağını açıkladı.

Fakat bu açıklama kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Bildiğiniz üzere Game of Thrones, 2019 yılında yayınlanacak 8.sezonu ile hikayeyi noktalayacak. Ülkemizde Game of Thrones’un yayın hakları Digitürk‘te bulunuyordu. Dolayısı ile 8. sezonun da Digitürk tarafından yayınlanması bekleniyordu. BluTV’nin açıklaması, yalnızca geçmiş sezonların mı yayınlanacağı, yoksa 8. sezonun mu yayınlanacağı sorusuna bir yanıt vermiyor.

BluTV’nin Game of Thrones hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

‘’Game Of Thrones Çok Yakında BluTV'de!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, IMDB’de bir milyon oy alarak En Çok Oylanan Diziler Listesi’nde ilk sırada yer alan Game Of Thrones çok yakında BluTV’de!

George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi; Westeros’un mistik topraları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunları ve düşmanlıklarının anlatıldığı sonsuz bir macera.

Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Aidan Gillen ve çok daha fazla başarılı oyuncuyu kadrosunda bulduran, 2011 yılında ilk bölümünün yayınlanmasının ardından 7 sezondur her bölümü ayrı bir televizyon olayına dönüşen, çekimleri Kuzey İrlanda, İzlanda, Fas gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan dizi; televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biri.’’