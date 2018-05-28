TAI, Yeni Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA-S'i Tanıttı (Video)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), uydudan kontrol edilebilecek, tamamen otonom özelliklere sahip yeni hava aracı ANKA-S'i tanıtıcı bir video yayınladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), 1973 tarihinde beri Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını kazanmaya çalışıyor. Kurumun son projesi ise uydudan kontrol edilebilecek bir otonom uçak.

Önceki aylarda birçok teste sokulan ANKA-S, her türlü hava koşullarında kesintisiz bir şekilde 18 saat boyunca çalışabiliyor. ANKA-S, ayrıca görüntüleme sistemi olarak da ASELSAN tarafından üretilmiş yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) sistemi kullanıyor.

Bağlantıda kesinti olması gibi durumlarda kendi kendine de iniş yapabilen ANKA-S, 6 kilometre uzaktan bile insanları tespit edebiliyor. 17.5 metre kanat açıklığına ve 200 kilo taşıma kapasitesine sahip ANKA-S'in oldukça etkileyici tanıtım videosunu ise yukarıdan izleyebilirsiniz.