Teknolojik cihazınızdan ne kadar memnun olursanız olun, bir süre sonra kozmetik olarak size haz vermemeye başlayabilir. İşte bu raddede Dbrand firmasının enfes kaplamaları devreye giriyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bırakın internet camiasını; her köşe başında bir kap (kılıf) dükkanı açılır oldu. Kaliteli, kalitesiz on binlerce kaplama her yanımızı sarmış durumda. Bu tip ürünlerin arasından sıyrılan, uzun yıllardır alanında öncü bir firma var: Dbrand.

20 Dolar ve üzeri siparişlerde tüm dünyaya ücretsiz kargo ile gönderilen ürünler, gerçekten muhteşem duruyor. Piyasaya çıkalı daha bir hafta bile olmayan OnePlus 6 için dahi kaplamalar bulabileceğiniz Dbrand'ın güzel tasarımlarından birkaç örneğe göz atalım.

Galaxy S9

Pixel 2 XL

iPhone X

PlayStation 4

Xbox One X

MacBook Air

Surface Book

Eğer firmanın diğer ürünlerini de inceleyip sipariş vermek isterseniz, buraya tıklayarak Dbrand'in sitesine göz atabilirsiniz.