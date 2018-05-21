Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bırakın internet camiasını; her köşe başında bir kap (kılıf) dükkanı açılır oldu. Kaliteli, kalitesiz on binlerce kaplama her yanımızı sarmış durumda. Bu tip ürünlerin arasından sıyrılan, uzun yıllardır alanında öncü bir firma var: Dbrand.
İLGİLİ HABER
10 Kilogramlık Dünyanın En Ağır iPhone Kılıfı
20 Dolar ve üzeri siparişlerde tüm dünyaya ücretsiz kargo ile gönderilen ürünler, gerçekten muhteşem duruyor. Piyasaya çıkalı daha bir hafta bile olmayan OnePlus 6 için dahi kaplamalar bulabileceğiniz Dbrand'ın güzel tasarımlarından birkaç örneğe göz atalım.
Galaxy S9
Pixel 2 XL
iPhone X
PlayStation 4
Xbox One X
MacBook Air
Surface Book
Eğer firmanın diğer ürünlerini de inceleyip sipariş vermek isterseniz, buraya tıklayarak Dbrand'in sitesine göz atabilirsiniz.