Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki jandarmalar tarafından kullanılmasına başlanan akıllı gözlüğün tüm özellikleri ortaya çıktı.

Güvenlik hizmetlerinin üst seviyeye çıkarılması için geliştirilen ve jandarmalar tarafından kullanılan akıllı gözlük Takbul, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri (SimBT) şirketleri tarafından üretildi.

Yazılım sistemi jandarma muharebe sınıfından emekli olmuş bir grup asker ve ODTÜ’den bazı profesörlerce geliştirildiği belirtilen akıllı gözlüğün, suç ve suç teşkil eden durumların çözülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bodrum’daki kontrol noktalarında kullanılan akıllı gözlük, haliyle sürücüler ve yolcuların da dikkatini çekmiş durumda. Jandarma, gözlük ile sürücülerin ehliyetlerini, yolcuların kimliklerini ve araçların plakalarını kontrol etti. Gözlük üzerinden elde edilen veriler, SIM kartlı mobil ağ üzerinden İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) veri tabanına ulaştırılıyor.

Kişiler hakkındaki arama ya da yakalama kararlarını, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport gibi kimlik bilgilerini gösteren, ayrıca belgelerde veya plakada bir suç unsuruna rastlandığında kırmızı ışıkla uyarı veren gözlük, uyarının hangi konuda verildiğini de ekranda gösteriyor. Eğer bir soruna rastlanmazsa gözlükte yeşil renk yanıyor.

Takbul’u kullanan güvenlik görevlisinin ekranı bilgisayar ekranı gibi görmesinin yanı sıra dış mekanı da rahatlıkla görmesini sağlayan gözlük, görsel iletişim yanında sesli iletişim sorgularını da yapabiliyor. Üzerinde kamera sistemi bulunan gözlüğün yalnızca uygulama noktalarında değil, seyyar olarak farklı görev bölgelerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Şimdilik 20 adet var

Türkiye’de şimdilik 20 tane bulunan Takbul’u kullanacak görevlilere, Ankara’da özel bir kurs verildiği belirtildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücüler, gözlük sayesinde kontrollerin kısa sürede yapıldığını belirtiyorlar. Yani Takbul hem görevlilerin hem de sürücülerin kontroller sırasında gereksiz zaman kaybedilmesinin de önüne geçiyor. Sistem, şehirlerarası otobüslerle yolculuk yapıldığı esnada da sıkıntısız bir şekilde işledi. Kontroller, yolculardan kimlik kartları istenmeden kısa sürede tamamlandı.