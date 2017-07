Take On Me ile Evinizi 80'ler Klibine Dönüştürün

Trixi Studios, arttırılmış gerçeklik uygulaması ile a-ha'nın 'Take On Me' klibini evinize getiriyor.

a-ha'nın 'Take On Me' şarkısının klibini yapması yaklaşık 16 hafta sürmüştü. Ancak şu an bir iPhone'unuz varsa siz hemen yapabilirsiniz. Trixi Studios, iOS için evinizde 'Take On Me' görünümü yapabileceğiniz bir arttırılmış gerçeklik uygulaması geliştirdi.

Trixi, uygulamayı Apple'ın arttırılmış gerçeklik araçlarını kullanarak geliştirdi. Bu araç, iOS için uygulama geliştircilerine, sıfırdan bir uygulama motoru üretmeden, arttırılmış gerçekliği uygulamalarına entegre etme imkanı sunuyor. Elbette bir 'Take On Me' yazılımı geliştirmek için bu arttırılmış gerçeklik aracına ihtiyacınız yok. Araç yalnızca sizin daha az uğraşla daha parlak sonuçlar almanızı sağlıyor.

Take On Me klibini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Take On Me uygulamasının arttırılmış gerçekliğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.