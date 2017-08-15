Takipçi Kazandıran Sistemler O Kadar da Masum Olmayabilirler!

Sosyal medya üzerinde takipçi sayıları bazı kişiler için oldukça önemli, takipçi kazanmak için bazı sitelere giriş yapıp takipçi sayısını yükseltebiliyorlar. Fakat bu sistem, tahmin bile edemeyeceğiniz şeylerin yaşanmasına sebep olabilir.

Genellikle havuz mantığı ile çalışan bu sitelere kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınız zaman şifreniz, site sahiplerinin eline geçiyor. Otomatik bir panel sayesinde sizlere havuzda bulunan kullanıcılardan beğeni ya da takipçi yollayan sistem aslında o kadar masum değil. Öncelikle sizin giriş bilgilerinizi bildikleri için hesabınız da havuza dahil oluyor ve tanımadığınız insanları takip etmeye, paylaştıklarını beğenmeye hatta yorum yapmaya başlıyorsunuz. Bu durumu kimileri önemsemeyebilir ancak uygunsuz sayfaların gönderilerini beğendiğiniz ya da takip ettiğiniz zaman zor durumda kalabilirsiniz. Ayrıca özel mesajlarınız sistem sahiplerinin rahatlıkça okuyabileceği bir duruma geliyor.

Aynı zamanda kazandırdıkları takipçilerin etkileşimi oldukça düşük, kimse tanımadığı kişinin fotoğraflarını kolay kolay beğenmez. Bu nedenle takipçi sayınız sadece sayısal olarak yükseliyor. Organik beğeni getirmiyor.

Takipçi sayısı yüksek olan ve bu sitelerden takipçi yükseltmeye çalışan bazı kişilerin hesaplarının çalındığına dair konular gündeme gelmişti. Bu sistemlerin bazılarının genel olarak güvenilir olmadığının göstergesi diyebiliriz.