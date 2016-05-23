18-24 yaş arasındaki gençler, TCDD’nin Ankara-Kars Doğu Ekspresi seferlerine oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Seyahatlerinin amacı ise buralarda fotoğraflar paylaşıp takipçi sayılarını arttırmak.

Kars, son günlerin en sık yerli turistini ağırlayan şehirlerimizin başında geliyor. Sebebi ise 18-24 yaş arası gençlerin sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçip, TCDD’nin Ankara-Kars Doğu Ekspresi seferleriyle bu bölgede fotoğraf çekilmek istemesi.

Foto-Tur adıyla düzenlenen bu turlarda gençler, Kars’a günübirlik giderek burada fotoğraflar çekip sosyal medyada, özellikle de Instagram’da paylaşımlarda bulunuyorlar. Hatta Doğu Ekspresi, gençler arasında ‘Like’ Ekspresi şeklinde konuşulmaya başlanmış.

Gençlerin bu ilgisinden oldukça memnun olan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, şu açıklamada bulundu:

"Kars, tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm cenneti. Özellikle Kars'ta kış turizmi ağırlıkta.

Sarıkamış'taki kırsal karın ve pistimizin varlığı farklı bir güzellik. Sarıkamış'ı, Ani Harabeleri'ni, Kars Kalesi'ni anlatmaya çalışıyorduk, başardık diyebiliriz. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesinin tamamlanması ve tren seferlerinin başlaması artı bir değer kattı. Otellerimizde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Bu yıl daha fazla talep var. Kars'a gelmek isteyenler için Doğu Ekspresi'ne ek vagonlar ilave edildi. İlimize olan talebin en önemli sebebi kış turizmi."

Geçen yıla nazaran bu yıl %40’lık bir artış yaşadıklarını kaydeden Kars Tren İstasyonu Hareket Memuru Sebahattin Koç, gençlerden bazılarının istasyonlarda dahi konakladıklarını belirterek şunları söyledi: "1 olan yataklı vagon sayısı kimi seferlerde 3'e çıkarıldı. 25 Aralık'a kadar çok sınırlı sayıda bilet kaldı. Çok büyük ilgi var. Doğu Ekspresi ucuz olduğu için gençler çok tercih ediyor. 5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Akşam gelip sabah dönenler de iki gün kalan da oluyor. Kimisi istasyonda yatıyor. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidiyorlar."

6 kişilik arkadaş grubuyla bölgeyi ziyaret etmeye giden Serkan İbil ise buraya olan rağbete Instagram’dan şahit olduklarını ve zar zor bilet bulabildiklerini belirterek şunları söyledi: "Böyle bir gezi planımız vardı. Instagram hesabından gördük ve Kars'a gitmeye karar verdik. Tren yolculuğunu ilk defa yaptım ve bu zamana kadar yapmadığım için pişman oldum. Kars'ta yakın çevremizden daha çok ilgi gördük. Biz bilet alırken epey sıkıntı yaşadık. Bir ay boyunca sabah, öğle, akşam bilet aradık, yoktu. Yola çıkmadan 3 gün önce bilet bulduk. Gece saat 12 civarında TCDD'nin bilet satış sistemine girdiğinizde bilet bulabiliyorsunuz."

Kars’a trenle tek başına seyahat eden fotoğrafçı Mücahit Muğlu ise bölgenin popüler olmasının en büyük sebeplerinden birinin de blogger’ların sık sık burayı ziyaret etmeleri olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Kars'tan ziyade Doğu Ekspresi deneyimi yaşamak istedim. Kars'ı da çok sevdim. Atmosferi inanılmaz. Kars bu ara çok popüler. Bence blogger'ların çok sık seyahat etmesi çok etkili oldu. Bu ara blogger ve fotoğrafçılar Kars'a çok gidiyor. Onların paylaşımlarını gören Kars'tan ve Doğu Ekspresi'nden haberdar olmaya başladı ve talep arttı. Seyahat hiç bitmesin istedim. Kars'taki tarihi eserler ve Rus mimarisine bayıldım. Bilet bulma da hafta içi çok zorluk çekilmiyor ama hafta sonu bilet bulmak sorun."