Hatırlarsanız James Friedman’le ilgili geçtiğimiz aylarda bir içerik paylaşmıştık. Takipçilerinin absürt photoshop isteklerinde bulunduğu fotoğrafları kendine has mizahıyla düzenleyen Friedman, 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşmıştı. Şimdi ise yaptığı başarılı işlerle bizlere ilk etapta Friedman’i hatırlatan, Türk photoshop ustası @ankaralitutank’ı tanıtalım istedik.
Tutankhamun (Twitter’daki adıyla ankaralitutank), takipçileri tarafından kendisine gönderilen fotoğrafları müthiş bir ustalıkla birer film afişine çeviriyor. İçlerinden bazılarını aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm çalışmalarını görmek istiyorsanız, şuradaki profil bağlantısına tıklayabilirsiniz.