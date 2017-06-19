James Friedman’in Türkiye şubesi olan Ankaralitutank, kendisine gönderilen fotoğrafları müthiş bir çalışmanın ardından film afişine çeviriyor.

Hatırlarsanız James Friedman’le ilgili geçtiğimiz aylarda bir içerik paylaşmıştık. Takipçilerinin absürt photoshop isteklerinde bulunduğu fotoğrafları kendine has mizahıyla düzenleyen Friedman, 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşmıştı. Şimdi ise yaptığı başarılı işlerle bizlere ilk etapta Friedman’i hatırlatan, Türk photoshop ustası @ankaralitutank’ı tanıtalım istedik.

Tutankhamun (Twitter’daki adıyla ankaralitutank), takipçileri tarafından kendisine gönderilen fotoğrafları müthiş bir ustalıkla birer film afişine çeviriyor. İçlerinden bazılarını aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm çalışmalarını görmek istiyorsanız, şuradaki profil bağlantısına tıklayabilirsiniz.