Takipçimizden: Durduk Yerde Patlayan Powerbank, Otomobilde Ciddi Hasar Oluşturdu

Anıl Sedef isimli bir takipçimiz, bizlere e-posta yolu ile ulaşarak 7000 mAh’lık powerbank’inin patlaması ve sonrasındaki gelişmeleri aktardı.

Herhangi bir ısıya ya da dışarıdan gelen darbelere maruz kalması sebebiyle cihazların (özellikle de telefonların) bataryalarının patlamasına çok kez şahit olmuştuk. Anıl Sedef isimli bir takipçimiz ise e-posta yolu ile ulaştığı bizlere, yaşadığı ‘powerbank faciası’yla ilgili gelişmeleri aktardı.

Codegen marka 7000 mAh büyüklüğündeki powerbank’inin aracının içerisinde çalışmıyorken ve hiçbir yere bağlı olmamasına rağmen patladığını söyleyen Sedef, bu patlamanın otomobilinde ciddi bir maddi hasara yol açtığını belirtti. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi sonrası polis tarafından tutanak tutulduğunu söyleyen Sedef, Codegen’e de dava açacaklarını ifade etti.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek patlayan powerbank’i ve cihazın araçta oluşturduğu hasarı inceleyebilirsiniz.