Taklit Edilemez Çipli Ehliyetlerin’de Sahtesi Üretildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte çipli ehliyet kullanan iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Türkmen Mahallesindeki bir otel çalışanlarının şüphelenip polise haber vermesi sonucu polis ekipleri ehliyetlerin sahte olduğu anlayarak İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan ikiliyi gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı parmak izi kontrolünde Fırat Turhanlı ve Sami Börek adında sahte ehliyet çıkaran ikilinin; gerçek adlarının Ferhat T. ve Şahin A. olduğu saptandı.

İstanbul’da 7 farklı suça karıştığı için Ferhat T. adlı şahıs hakkında yakalama emri bulunuyor. Diğer zanlı olan Şahin A.’nın ise suç dosyasında; bilişim, sahte evrak ile bankadan kredi çekmek, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte kimlik düzenlemek ve örgüt üyeliği gibi suçlardan kesinleştirilmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor. Haklarında çeşitli mahkemelerden yargılama kararı bulunan ve sahte çipli ehliyetle yakalanan 2 zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Sahteciliği önlemek amacı ile 8 ayrı özel güvenlik tekniği kullanılan çipli ehliyetlerin içerisinde parmak izi, kimlik numarası ve kan gurubu gibi bilgiler bulunuyor. Değişken lazer görüntüler, renk geçişli ultraviole floresan mürekkep, renk değiştiren baskı, arka planda dijital su izi, kızıl ötesi fosforlu boya, kabartma harf, sembol ve şekiller bulunan ehliyetlerin 8 ayrı teknolojik güvenlik önlemi de eklendiğinde nasıl taklit edildiği merak konusu.