Taksicilerin Uber şoförlerine karşı asabi tavır sergilemesi üzerine taksi plaka fiyatlarında düşüş yaşanırken, Uber kullanıcılarında 5 katlık bir artış var.

Uber ile sarı taksi arasında devam eden kavga, Uber’in işine yarıyor. Her geçen gün daha hızlı büyüyen krizde tehditler savuran sarı taksiciler, bu tavırlarının sıkıntısını çekmeye başladılar. Geçtiğimiz hafta İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun “Sağı solu yakıp yıkarız” gibi bir açıklamasıyla bizzat devletin bile tehdit edildiğini gördük. Bu olayların ardından sarı taksicilere tepki gösteren insanlar, bu araçlara binmeyip Uber’i tercih etmeye başladılar.

Uber’in telefonla indirme sayısı kavganın başladığı 10 günde 5 kat artarken, Türkiye’de Uber kullananların sayısı 24 bin 500’e yükseldi. Bu olaylarla birlikte sarı taksicilere ikinci vurgun araç plakalarının düşmesiyle geldi. Uber-sarı taksi savaşı çıkmadan önce 1 milyon 680 bin TL olan plaka değeri, yalnızca 4 gün içinde 100-200 bin TL arasında düşüş yaşayarak 1 milyon 500 bin TL’ye düştü.

Türkiye’de normalde 5000 civarı Uber uygulamasını kullanan insan varken, bu olayların ardından bir sıçrayış yaşandı. Şu anda 25 bine yaklaşan Uber kullanıcılarının sarı taksi kullanıcılarından olduğu düşünülüyor. Sarı taksicilerin bu olayların ardından yine bir Uber sürücüsüne zarar verme ihtimali bulunuyor. Umarım taksiciler şiddete başvurmadan önce nerede yanlış yaptıklarını düşünmeye başlarlar. Çünkü bu olaylar iyiden iyiye çirkinleşmeye başladı.