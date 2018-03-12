Taksiciler, İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Pek çok taksici, UBER karşıtı pankartlar açarak, küresel hizmetin Türkiye’den kovulmasını istediler.

Son yıllarda tüm dünya taksicilerinden tepki çeken Uber, Türkiye’de güzel günler geçirmiyor. Türk taksicilerden tepki toplayan Uber’e karşı protestolar yapılmaya başladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın Uber’e dava açmasının ardından yaklaşık 200 kişilik kalabalık, İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto gösterisinde bulundu. Adliye önünde trafiği kitleyen onlarca taksi bir araya gelip kornalara basarak, Uber’i protesto ettiler.

İstanbul 10. Adliye Ticaret Mahkemesi’nde UBER’in erişiminin engellenmesi davası Çağlayan Adliyesi’nde görülmüştü. Duruşmadan erteleme kararı çıkmasına tepki gösteren taksiciler, UBER’in bir an önce ülkemizden uzaklaştırılmasını istiyorlar.

Eylem yapan taksicilere destek veren CHP Milletvekili Yüksel Tekin, resmi Twitter hesabından “Taksi-Uber kavgası mahkemeye taşındı. Binlerce taksici Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı önünde. Hizmet sektöründe yaşanan bu kavga güvenlik zafiyeti yaratıyor. Bu konuda devletin acilen bir çözüm getirmesi gerekiyor” dedi.

Küresel Hırsız UBER

UBER için “Küresel Hırsız” pankartları açan taksiciler, UBER’in Avrupa’nın pek çok ülkesinden kovulduğunu öne sürerek, “Türk adaletinin ‘Kapital gücü olandan yana değil, halkından yana’ karar vereceğine inanıyoruz” dediler.

Taksiciler UBER’e karşı duruyor olsa da, ülkemizde taksicilere kızan pek çok insan bulunuyor. Özellikle bazı taksicilerin yaptığı yanlış hareketler halkın canını sıkıyor. Bu duruma tepki gösterenlerden bazıları, Twitter üzerinden taksici eylemi hakkında açıklamalarda bulundular. İşte o yorumlardan bazıları:

Taksi ve Uber kavgası nereye gidecek bilinmez, ancak özellikle İstanbul'da bulunan taksicilerin yaptığı hareketler halkı canından bezdirmiş gibi görünüyor. Uber yasaklanmış olsa bile, taksicilerin de kendilerine yapılan eleştirileri göz önünde bulundurmaları gerekiyor.