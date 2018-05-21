Taksiciler Bu Sefer de Uber Sandıkları Bir Araca Saldırdılar

Taksicilerin, UBER sürücülerine ve hatta müşterilerine karşı sergiledikleri şiddet her geçen gün artıyor. Bugün öğlen saatlerinde Uber sürücüsüyle birlikte yolcuların da darp edildiği aktarılmıştı. Bu kavgadaki aracın Uber'e ait olmadığı anlaşıldı.

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, yurt dışına yedek parça ithalat ve ihracatı yapan bir firmanın aracı, UBER aracı zannedilerek saldırıya uğradı. Medyaya "Taksicilerin Uber Sürücüsüne ve Yolcularına Saldırdı" şeklinde yansıyan olay, aslında taksicilerin çok daha saldırgan bir tavır sonucu sivillere de zarar vermesiyle sonuçlanmıştı. Aracın sürücüsü olan Emrah K.'nın ifadelerine göre, misafirlerini beklediği sırada yanına gelen ve elinde telsiz olan bir kişi sivil polis olduğunu söyleyerek Emrah K.'yı bekleme alanından kovdu.

Sürücü araçtan indikten sonra ise taksicilerin de gelmesiyle başlayan itiş kakış kavgaya dönüştü. Emrah K., misafirlerini karşılamak için hava alanında olduğunu söyleyerek 'bize Uber olup olmadığımızı sorsalardı söylerdik' dedi. Üstelik olay sonrasında saldırganlar karşılarında Uber aracı olmadığını anlayınca ‘hadi siz gidin. Biz sizden şikayetçi olmayacağız, siz de bizden şikayetçi olmayın. Bu işi böyle kapatalım, yoksa bu iş çok fazla mücadeleye dönecektir’ diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştıkları iddia edildi.

Şirketin CEO'su ise yaşanan olay karşısında oldukça şaşkın olduklarını ve araçta kendi aileleri değil yabancı müşterileriler olsaydı imajlarının zarar göreceğini ifade etti. Ancak şirket, yine CEO'nun ifadesine göre herhangi bir şikayette bulunmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Murat Zorlu ise olayın sorumlusunun ne Uber ne de taksiciler olduğunu söyleyerek, bu iki taraf arasındaki sorunun devlet tarafından çözülmesi gerektiğini ifade etti.