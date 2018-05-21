Uber Sürücüsüyle Birlikte Yolcuları da Dövdüler! (Video)

Ülkemizde UBER şoförleri ve kullanıcılarına yapılan davranışlar artık bir zulüm halini almaya başladı. Dün Esenyurt'ta yaşanan rezalete bugün bir yenisi eklendi.

Dün Esenyurt'ta 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sarmış ve yolcuları zorla aşağı indirmeye çalışmıştı. UBER sürücüsünün aracı kitleyip yolcuları da sakin kalmaya sevk etmesiyle olay büyümemişti. UBER yolcusu tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bugün gelen yeni görüntüler ise bambaşka bir olaydan. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen yolcu çağrısı sonrası bölgeye giden UBER sürücüsü ve yolcuları, tam hareket edecekleri esnada taksici olduğu iddia edilen bir takım kişiler tarafından zorla araçtan indirildi. Olay, o sırada havalimanında bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ülkemiz genelinde sürmeye devam eden bu 'rezalete' ne zaman çözüm bulunacak açıkçası merak ediyoruz. Eskiden haftada bir paylaştığımız bu tip şiddet olaylarını artık gün aşırı sizlere sunar olduk. Umuyoruz ki her zaman olduğu gibi, tedbir alınması için geri dönüşü olmayan felaketler yaşanması gerekmez.