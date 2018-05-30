Taksiciler Devletin Uber Kararından Memnun: 'Uber Bitmiştir'

Bildiğiniz üzere ulaşım şirketi Uber, ülkemizde birçok olaya konu oldu. Çıkan sürpriz yönetmelik sonrası Uber devrinin tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldığı ifade edildi.

İstanbul’da son dönemlerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve sevilen Uber, sizin de bildiğiniz gibi birçok çirkin davranış ve olayın meydana çıkmasına neden oldu. Özellikle taksicilerin nefretle karşıladığı ve kesinlikle istemediği bu ulaşım şirketi, dün çıkan sürpriz bir yönetmelik sonrası çok zorlu bir sürece girdi.

Aracını Uber’e kullandıranlara özgü gelen yasa kapsamında, kişilere önce para, ardından da belge iptali cezası geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, aracını Uber firması için kullanan kişiler eğer ikinci defa polis tarafından işlem görürse, yetki belgeleri (D2) iptal edilecek ve bu sayede kişiler iki yıl boyunca taşımacılık yapamayacak.

Konu hakkında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yönetmeliği olumlu karşıladıklarını ve bugünden itibaren Uber’in ülkemizden kaldırıldığını ifade etti. Öte yandan bu caydırıcı kararda Uber araçları faaliyet halinde polise yakalanırsa, 50 puan ve 3006 lira ceza ödeyecekler. Yukarıda da belirttiğim üzere polisin şoförü ikinci defa yakalaması halinde ise sebep her ne olursa olsun, firmanın tüm araç belgeleri iptal edilecek.

Bu kapsamda Uber sürücüleri ikinci defa şanslarını denerler mi bilinmez, ancak sürücülerin belge iptalinin ardından iki yıl içerisinde yeni belge alamayacaklarını da ifade etmekte yarar var. Tüm bunlara ek olarak Aksu, 4 Haziran’daki davadan olumlu kararla dönmek istediklerini ve Uber erişiminin kökten engellemesini umduklarını belirtti.