Türkiye'de son haftalarda yaşanan Uber-Taksici çekişmesinin sonucunda bazı Uber sürücüleri ve araçları fiziksel saldırıya uğramıştı. Taksiciler bu gelişmelerden sonra Uber'i dava etme yoluna gitti. Dava sonrası adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, "Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Yanlı haberler sürerse taksiciler gereğini yapar" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası adına basın açıklamasını okuyan başkan Eyüp Aksu yaptığı açıklamada, mahkeme hakiminin 15 gün içerisinde karar vereceğini söyledi. Uber'e yönelik olarak, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan Aksu, medyaya ilişkin de tehditvari açıklamalarda bulundu.

Medyada çıkan Uber-taksi gerilimiyle ilgili de konuşan Eyüp Aksu, "Yanlı haberler sürerse taksiciler gereğini yapar" dedi. Aksu, gelişmelerin lehlerine işlediğini iddia ederken mecliste de olayın takipçisi olduklarını ifade etti.

Aksu açıklamalarının devamında şöyle dedi: "Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir."