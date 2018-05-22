Taksiciler UBER Şoförünü Tehdit Edip Küfürler Yağdırdı

Neredeyse artık bir Türkiye gerçeği haline gelmeye başlayan 'UBER'e saldıran taksi şoförü' haberi bu kez hiç olmadığı kadar iğrenç ve galiz küfürler içeriyor. Hassas bir yapıya sahipseniz videoyu izlememenizi öneriyoruz.

Türkiye'de bazı olumsuzlukları düzeltmek yerine onlara alışmak, sanıyorum hayatımızın en acınası gerçeği. Aylardır artmaya devam eden şiddet ve baskı içerikli olaylardan sonra bugün ulaşan bir video, olayın vehametinin ne boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bahçeşehir AVM'den yolcu almak üzere bölgeye intikal eden bir UBER şoförünün çevresini bir grup taksici sarıyor. Daha sonra da ağza alınmayacak hakaretler ve tehditler ile kendisini korkutmaya çalışıyorlar. UBER merkezine mesaj atmasını ve bir daha bölgeye gelmemesini iğrenç küfürlerle dile getiriyorlar. UBER sürücüsü ise sakin ve uyumlu bir tavırla elinden geleni yapıyor.

Burada UBER şoförünün tavrını şahsen çok doğru buldum. Gerçekten korkmuş da olabilir, korkmuş gibi görünerek magandalardan olabildiği kadar kısa sürede kurtulmak istiyor da olabilir; karşısında insanlığını ve ahlakını bir kenara bırakmayı seçmiş bir kitle varken, yapılması gerekeni yaparak olay yerinden çıkmayı başarmış.

Demin de belirttiğim gibi hassas bir yapıya sahipseniz videoyu izlemenizi önermiyoruz.

Dün de söylemiştik: Gün aşırı gelen UBER şiddeti haberlerinde aralıksız dördüncü güne ulaştık. İnsanlara şiddet uygulayarak, küfrederek, onları bezdirip hürriyetlerinden ederek güya 'hak arayan' bu kitle ile ilgili ne zaman radikal bir adım atılacağını çok merak ediyoruz. Çünkü bu hızla devam ederse, yarın bir gün burada sizlerle paylaşamayacağımız kadar iğrenç görüntülerle de karşılaşmamız fazlasıyla olası.

Videoda yüzü, sesi ve yeri belli olan, 7 yaşındaki bir çocuğun bile suçunun ne olduğunu rahatlıkla söyleyebileceği şahısların adalete teslim edilmesi ve cezasını çekmesi en büyük dileğimiz.