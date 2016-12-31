Taksilere Artık Kredi Kartı ve İstanbul Kart ile Ödeme Seçeneği Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre taksi ücretleri yakın zamanda kredi kartı ya da İstanbul Kart ile ödenebilecek.

Özellikle son günlerde ülkemizde Uber ve taksiler arasında yaşanan gerginlik ve indi - bindi ücretiyle gündeme gelen taksiler yeni ödeme yöntemleriyle birlikte bir kez daha gündeme taşındı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre İstanbul'daki taksiler yakın zamanda kredi kartı ya da İstanbul Kart ile ödeme almaya başlayacak.

Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi birkaç yıl önce taksilerde kredi kartı ya da İstanbul Kart ile ödeme yapılması üzerine çalışmalar yapacaklarını belirtmişti. Son bilgilere göre artık bu çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'daki taksilere binen müşteriler kredi kartı ya da İstanbul Kart kullanarak ödeme yapabilecek.

Halihazırda vatandaşlar BiTaksi gibi mobil uygulama hizmetleri sayesinde taksi çağırarak kredi kartıyla taksi ücretlerini ödeyebiliyor ancak bu yöntemle birlikte bu tarz servislere kayıtlı olmayan taksilerde de kredi kartıyla ödemenin yaygınlaşması bekleniyor.