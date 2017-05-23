Görme Engelli Bir Adamın, Sevgilisi İlk Defa Gördüğü An!

Bazen çok dengesiz bir dünyada yaşadığımızı düşünürüz. Fakat öyle zamanlar geliyor ki, insanların gerçekten mutlak iyiliğe olan inancı açığa çıkıyor, engeller ortadan kalkıyor ve hayata hep birlikte daha sıkı sarılmak mümkün oluyor.

Hunter Tribe, görme engeline neden olan bir hastalık geçiren ve bu nedenle kız arkadaşını hiç göremeden yaşayan bir adam. Bu noktada, öncelikle sevginin ne demek olduğunu gösteren kız arkadaşını tebrik etmek gerekiyor. Belki de onu hiç göremeyecek bir adamla birlikte olması, sevginin engel tanımadığına dair en somut kanıttır.

CBS TV’de bir programa katılan çift, sunucu Rechael Ray’in tanıttığı bir gözlüğü denemek için oradalar. Hunter gibi görme engeline sahip olanlar için tasarlanan gözlük, takan kişinin çok net olmasa da yeterli düzeyde görüş kalitesine kavuşmasını sağlıyor.

Hunter gözlüğü taktığında ise belki de hayatının en duygusal anlarından birini yaşıyor. Kız arkadaşına dönüp söylediği ilk cümle ise: “O muhteşem görünüyor.”

Programın ilerleyen zamanlarımda Hunter, ilk kez gördüğü sevgilisine evlenme teklifi yaparak unutulmaz anı taçlandırıyor.

Şu an için gözlüklerin fiyatının 15 bin dolar civarında olduğu söyleniyor. Şimdilik pahalı bir teknoloji olsa da gelecekte körlük sorununu ortadan kaldıracak umut verici teknolojileri görmek gerçekten çok güzel. ​