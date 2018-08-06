1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geleceği belirtilen ve daha sonra ertelenen yasa sonunda geldi. Marketlerden gönlümüzce alabildiğimiz naylon poşetler artık ücrete tabi olacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı, plastik poşetlerin ücretsiz olması döneminin son bulmasını da içeriyordu. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, poşetlere dair düzenlemenin tarihi geri çekildi.

Ekim ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yasa değişikliğine göre, plastik poşetlerin fiyatı bakanlık tarafından belirlenecek ve ücretsiz plastik poşet talep edilemeyecek. Poşetlere ücret uygulaması yapılmaması durumunda yerel yönetimler ve bakanlık çalışanları tarafından denetimlerle ceza kesilecek.

Plastik poşetlerin doğada yok olmasının yüzlerce yıl aldığı ve bu konuda ciddi bir israf içinde de olduğumuz düşünülürse, uygulamanın olumlu sonuçlanması bekleniyor. Ücretli plastik poşet satışı ilk olarak süper marketlerden başlayacak ve küçük esnafa dahi sirayet edecek.