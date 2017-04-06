Kanadalı Fink çifti, 8.1 milyon Kanada doları ikramiye kazandı. Aynı çift daha önce 1989 ve 2010 yıllarında da piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

Kanada piyango kuruluşundan yapılan açıklamaya göre ülkenin şimdiye kadarki en büyüğü olan ikramiyeyi Douglas - Barbara Fink çifti kazandı.

Olayı enteresanlaştıran durum ise Douglas Fink’in 1989 yılında 4 arkadaşıyla 128 bin Kanada doları tutarındaki ödülü paylaşması ve 2010 yılında eşiyle birlikte yine 100 bin Kanada doları ikramiyeyi kazanması oldu. Son olarak 6 rakamı birden doğru tahmin eden çift, ikramiyeyi bir diğer şanslı Kanadalı ile paylaştılar.

Ödülü kazandıklarını öğrendiği sırada eşinin işi dolayısıyla şehir dışında olduğunu söyleyen Barbara Fink, eşini defalarca telefonla aradığını ve en sonunda ulaştığını belirterek ona ‘Yine başardım’ dediğini söyledi.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan çift, paranın büyük bir kısmını çocuklarının gelecekleri için harcayacaklarını söylediler. Geri kalan kısmıyla ise baba Douglas Fink’in de isteğiyle yeni bir ev alacaklarını belirttiler.