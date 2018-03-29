Tam 400 Kilo Çekebilen "Bagaj Herkülü" Robot Geliştirildi

Trailer Valet tarafından geliştirilen, uzaktan kumandalı robot tam 4 ton ağırlığı rahatlıkla çekebiliyor.

Uzaktan kumandalı araçlar, emrimize amade uçan dronelar düşünüldüğünde oldukça sıkıcı görünebilir. Fakat iş sıkışan bir aracı kurtarmaya geldiğinde bu minik dostane robot, drone teknolojisinden çok daha dikkat çekici bir hal alabilir. İşte Trailer Valet tarafından geliştirilen RVR robotunun yapabileceği şey de tam olarak bu!

Kısa bir süre önce nakliyeye başlamış olan RVR, araçlara ve tekerlekli yüklere bağlanabilen şaşırtıcı derecede kompakt bir uzaktan kumanda aracıdır. Bu minik robot, koskoca bir kamyonu hiç zorlanmadan zorlu arazi koşullarında çekebilecek bir güce sahip olmasının yanında, neredeyse hiç yer kaplamıyor; hatta araba bajaına dahi sığabilecek boyutlarda.

Bu videodaki orta yaşlı adamın gururla bakan gözlerine dikkat çekmek isterim. Nasıl da gururla bakıyor öyle değil mi? Yaygınlaşırsa gündelik hayatta böyle bir robotun hizmetimiz altında olduğunu düşünürsek, kolay taşınabilir bu robot gerçekten köpeklerden sonra günümüz insanlarının en yakın dostu olabilir. Üstelik bu teknolojinin yakında ulaşılabilir fiyatlarda olabileceği de konuşulanlar arasında.

Siz ne dersiniz, beş kişi toplanıp yolda kalan mahalle abilerine yardım ettiğimiz dönemleri geride bıraktığımızda bu minik robot dostlarımız bizim yerimize ‘araba vurdurmaya’ başlayabilir mi? Gelecekte daha realistik bir bakış açısıyla, arama kurtarma operasyonları için oldukça faydalı bir yardımcıya dönüşebilir mi?