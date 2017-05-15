Toplamda 50 tane iPhone 5C modeline sıvı alüminyum döken Youtube kanalı Techrax, inanılmaz görüntülerle karşılaştı.

Youtube, birbirinden farklı kanalları bir arada tutmayı başaran çok büyük bir platform. Bu platformun teknoloji alanında en ünlü kanallarından olan TechRax, izlerken bol bol şaşıracağınız türden bir videoya imza attı. Tam tamına 50 tane iPhone 5C modelinin üzerine sıvı alüminyum döken kanal, her zaman göremeyeceğiniz bir görüntüyü yakaladı. Ülkemizdeki satış fiyatı düşünüldüğünde en az 50.000 TL’yi yakan çılgın kanal, efsane manzara ile karşılaştı.

50 telefon arasında sıvı alüminyum ile birebir karşılaşmayan bazı telefonların kurtulması, gönlümüze biraz olsun su serpti. Sıvı alüminyumu telefonların üzerine döktükten sonra hızlıca soğuması için su döken Techrax, alüminyum ile kalıplaşmış telefonları ters çevirdikten sonra çok ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Telefonların kapakları jelibon gibi yumuşacık olan iPhone 5C’lerin bu görüntüsünü açıkçası bir tabloya koyup sergilemek muhteşem olurdu. Özellikle arka kapakları, çok güzel bir sanat eserinin oluşmasını sağlamış gibi duruyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim.

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