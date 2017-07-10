Tam 50 Yıldan Beri Derinin Altında Olan Dev Kist!

İnsan vücudunun yarattığı şeyler hem büyüleyici hem de en az bu örnekteki kadar rahatsız edici olmayı başarabiliyorlar. Tam 50 yıldır derisinin altında resmen bir canavar besleyen bu insanın nasıl yaşadığı ise ayrıca merak konusu.

Deri ve derinin altında hissettiğimiz şeylerle ilgili bir sıkıntımız olduğunda doktora gideriz, bu durumun araştırılması için en uygun birim ise dermatolojidir. Çünkü doktorlar muayeneden sonra eğer ihtiyaç varsa sevkimizi farklı disiplinlere de gerçekleştirebilirler. Nitekim deri altındaki masum bir şişliğin nelere sebep olabileceğini teşhis koyulmadan anlamayayız. Daha da kötüsü, o şişlikler masum da olmayabilirler.

YouTube gibi engin bir denizin içinde nasıl videolarla karşılaşacağımızı artık hiç kestiremiyoruz. Sağlık ile ilgili güvenilir içerik üreticilerinin videoları, platformda her zaman en çok izlenenler arasında yer alıyorlar. Haberimizin konusu olan video ise size o anları yaşatmakla kalmıyor, doktorumuza ne kadar saygı duymamız gerektiğini gözler önüne seriyor:

Videoda dermatolog Dr Sandra Lee’nin bir operasyonunu izliyorsunuz. Hastasının derisi altında 50 yıldan beri beslediği ve bir yaratığı andıran kistin alınma operasyonu büyük bir incelikle gerçekleştiriliyor. Kan ve irin yığınlarının adeta kendi cumhuriyetlerini kurdukları hasta gerçekten de onca zamandır nasıl hayatta kalmış, doğrusu insan hayret ediyor. Kist, ilk etapda Dr. Lee’yi bile yanıltıyor. Çünkü kendisi onun yumuşak bi yağ bezesi olduğunu düşünüyor fakat “iyi huylu” bir kist ile karşılaşıyor.

40 dakikaya yakın süren operasyonda çıkartılan kist, çok düşük bir ihtimal de olsa enfekte olma riski taşıyor, ancak hastaya acı vermiyor. Görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: