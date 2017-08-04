iPhone 8 ve Galaxy Note 8 henüz ekran altı parmak izi sensörü için uygun bir teknoloji geliştirememişlerken, Sharp yeni Aquos S2 modelinde bu teknolojiyi kullanacak ilk firma olacak. Tabii çerçevesiz, tam ekran tasarımıyla da iPhone 8'i aratmayacak.

iPhone 8 gibi duruyor ama, değil. Ve her yeri sarı.

Aquos’un yeni tam ekran, çerçevesiz telefonunu tarif etmenin en iyi yolu bu. Shrap Aquos S2’ye dair bazı sızıntıları birkaç gün öncesinde görmüştük. Artık firma da modelin duyurusunu yaptı: Etkileyici yeni telefon 8 Ağustos’ta Beijing’te düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.

Sharp ürünlerini genellikle Japonya’da satışa sunar. Bu nedenle bu model firmanın Çin’de çıkaracağı ilk ve önemli bir modeli olacak. Aquos S2 ile ilgili ilginç olan şey, telefonun tam ekranlı olacak olması. Bu haliyle tam bir kullanım olanağını da beraberinde getirecek. Sadece kamera ve kulaklık girişi için küçük delikler bulunuyor ekran üzerinde. Ekranı kaplayan başka bir şey yok.

Ve evet; Aquos S2’de aynı zamanda alt bölümde parmak izi tarayıcısı olacak. Bu fonksiyonun iPhone 8 ve Galaxy Note 8’de de olacağı söyleniyordu. Fakat görünen o ki bu tip bir tarayıcıyı ölçek ve iyi kalitede yerleştirmek, Apple ve Samsung’un hala başaramadığı bir şey. Sharp bu noktada birinci olacak.

Sharp/InFocus Mobile’ın CEO’su Dr. Luo Zhongsheng “Tam ekran tasarımının yegane amacı, teknolojinin sınırlarını zorlamak, telefonu tutmanın ve görüntüsel rahatlık sağlamanın çifte keyfini yaşatmak ve kullanıcılara azami kullanım deneyimi sağlamak” diyor.

8 Ağustos’ta tanıtılması beklenen telefonun aynı zamanda 4K ekranla birlikte birkaç diğer süper güçlü bileşenler dahilinde, kısıtlı sürüm olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Fakat maalesef bu telefonun Avrupa ya da başka ülkelerde firma tarafından dağıtımının yapılacak olması ihtimali pek yok gibi. Büyük ihtimalle genel itibariyle Asya bölgesinde kalacak gibi.