Tam Kare v Kırpılmış Sensör: Farkı Ayırt Edebilir Misiniz?

Tam kare(Full Frame) ile Kırpılmış sensör(Crop Sensor) arasındaki farkı biliyor musunuz? Peki iki farklı fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafları ayırt edebilir misiniz?

Aynı sahne ve nesnenin tam kare mi yoksa kırpılmış sensör ile mi çekildiğini anlayabilir misiniz? Ünlü fotoğrafçı Manny Ortiz, gözlerimizin ne kadar dikkatli olduğunu görebileceğimiz küçük bir test hazırladı.

Fakat teste başlamadan önce bilmeyenler için tam kare sensör ile kırpılmış sensör arasındaki farkı kısaca özetleyelim. Fotoğraf makineleri, görüntüyü oluşturmak için 35mm sensörler kullanır. Fotoğrafını çekmek istediğimiz nesneden yansıyan ışık, lensten geçerek sensör üzerinde toplanır. İşlemci de bu görüntüyü işleyerek hafıza kartına kaydeder.

Bu anlattıklarım tam kare sensörler için geçerliydi. Kırpılmış sensörler ise adından da anlaşılacağı gibi 1.5 kat daha küçüktür. Bu nedenle ışığı daha iyi alırlar fakat görüş açıları daha dardır.

Küçük bir örnek ile açıklamak gerekirse, birer adet tam kare ve kırpılmış sensör fotoğraf makinesini alıp aynı lens ile aynı uzaklıktaki nesnenin fotoğrafını çekmeye çalışırsak, yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi tam kare ile nesnenin tamamını görüntüleyebildiğimiz durumda kırpılmış sensör ile nesnenin bir kısmının fotoğrafını çekebiliriz. (Kırpılmış sensör ile nesneden uzaklaşarak görüş açısını aynı seviyeye getirmek, arka planın nesneden ayrılmasını zorlaştıracağı için tam kare ile aynı sonucu almanızı sağlamaz.)

Manny Ortiz, tam kare ve kırpılmış sensör ile çektiği fotoğrafların mümkün olduğunca benzer olabilmesi için büyük bir çaba sarf etti. Tam kare fotoğraflar Sony a9 fotoğraf makinesi ve 85mm f/1.4 G Master lens ile çekildi ve maliyeti yaklaşık olarak 6300 dolar oldu (4.500 dolar kamera ve 1.800 dolar lens). Kırpılmış sensör fotoğraflar ise Sony a6500 fotoğraf makinesi ve bir Sonnar 55mm f / 1.8 lens kullanılarak çekildi ve maliyet 2,400 doları buldu (1,400 dolar kamera ve 1.000 dolar lens).

Hepimiz tam kare ile kırpılmış sensör arasındaki farkı ve bu farkı kapatmanın ne kadar pahalı olduğunu öğrendiğimize göre teste başlayabiliriz. Aşağıdaki fotoğraflardan biri kırpılmış sensör, diğeri ise tam kare ile çekildi. Öncelikle fotoğrafları iyice inceleyin ve kararınızı verin. Cevabı ise fotoğrafın altında göreceksiniz. Bol şans!

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Cevaplar:

1- Kırpılmış Sensör/Tam Kare

2- Kırpılmış Sensör/Tam Kare

3- Tam Kare/Kırpılmış Sensör

4- Kırpılmış Sensör/Tam Kare

5- Tam Kare/Kırpılmış Sensör