Tam Yazlık: iOS 11'in İlk Duvar Kağıdını İndirin!

Apple'ın WWDC 2017 etkinliğinde ayrıntılarıyla duyurduğu iOS 11, dört gözle bekleniyor. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikte yeni sürümün ilk duvar kağıdı ortaya çıktı.

iOS 11'in içerdiği tüm yeni özellikler ve iyileştirmeler arasına, iPhone'larınızda oldukça hoş duracak yeni bir duvar kağıdı da eklendi. Bir Apple geliştiricisi değilseniz ve erkenden iOS 11 beta sürümüne erişmeyi planlamıyorsanız, bu yeni duvar kağıdını şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca Apple'ın aynı etkinliği için düzenlenmiş ve her zaman kullanabileceğiniz diğer duvar kağıtarını hemen aşağıdaki içeriğimizde size sunmuştuk:

Eylül ayında son kullanıcılara ulaşması planlanan iOS 11, yeniden tasarlanan App Store ve Kontrol Merkezi, sürüş esnasında kullanılacak Rahatsız Etme modu, daha akıllı bir Siri, Canlı Fotoğraf düzenleme arayüzü ve çok daha fazla özelliklerle geliyor. iOS 11'in diğer tüm özelliklerini öğrenmek için hemen aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz:

Hemen aşağıda gördüğünüz duvar kağıdını indirmek için altına yerleştirdiğimiz linke tıklamanız yeterli olacaktır. Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde Apple'ın özellikle böyle bir duvar kağıdı sunması ise şaşırtmadı.



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